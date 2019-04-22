مواصلات الإمارات تجدد تعاقدها مع «عمان للتأمين»

المصدر: دبي - البيان

جددت مواصلات الإمارات ممثلة بوحدة الإمارات لإصلاح الهياكل، تعاقدها مع شركة «عمان للتأمين»، وذلك لتنفيذ عمليات الإصلاح لمركبات متعامليها لمدة سنة قابلة للتجديد من خلال ورشها الفنية المتوزعة في كافة أنحاء الدولة.

وأعرب خالد عثمان مدير وحدة إصلاح الهياكل في مواصلات الإمارات، عن سعادته البالغة بالثقة المتواصلة التي توليها شركة «عمان للتأمين» لمنظومة خدمات الصيانة الفنية التي توفرها المؤسسة لصالح عملائها وشركائها، مؤكداً أن تجديد التعاقد بين الطرفين خطوة جديدة لتأكيد الشراكة المتبادلة وتوثيقها، وبما يسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.