بلدية أبوظبي تفوز بشهادة عالمية في إنتاج الخرائط البيئية الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت بلدية مدينة أبوظبي إنجازاً عالمياً جديداً تمثل بحصولها على شهادة امتياز في مجال إنتاج الخرائط البيئية الهندسية الرقمية ضمن المسابقة التي أقيمت مؤخراً في المملكة المتحدة.

وحققت البلدية الريادة عربياً كونها الوحيدة التي تحقق هذا الإنجاز وتنافس كبرى الدول العالمية ومن بينها: «الصين، كوريا، اليابان، فرنسا، إندونيسيا، كمبوديا، إيطاليا، الولايات المتحدة، البرازيل، المملكة المتحدة والهند».

ومن جانبه، أكد المهندس خلفان سلطان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن: «أن حصول بلدية مدينة أبوظبي على جائزة تنافست عليها دول رائدة وعريقة يعكس مدى التقدم الحضاري الذي حققته إمارة أبوظبي، وذلك من خلال تسخيرها أحدث التقنيات التي تدعم ممارساتها وترتقي بخدماتها، حتى أصبحت بلدية مدينة أبوظبي في مصاف المؤسسات العالمية التي تحجز لها مكاناً في الصفوف الأمامية وهذا مصدر فخر لنا، وبالوقت ذاته حافز ودافع لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تعكس الولاء المؤسسي لجميع منتسبي البلدية وحرصهم على إبداء أفضل ما لديهم من طاقات وأفكار إبداعية وابتكارية تساهم في دعم مكانة البلدية محلياً وعالمياً».

وعلى الصعيد ذاته، شارك قسم هندسة التربة في المسابقة العالمية «Be Inspired 2018» المقامة من قبل شركة BENTLEY العالمية لبرامج الحلول الرقمية الهندسية لأفضل مشروع لإنتاج الخرائط البيئية الهندسية ضمن المنافسات من خلال تطبيق GIMS «إدارة نظم المعلومات الجيوتقنية» المختص بتحويل بيانات التربة الورقية إلى بيانات رقمية في خريطة تفاعلية مركزية موحدة.