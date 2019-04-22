زيادة كبيرة في معدلات توظيف المواطنين خلال «الإمارات للوظائف»

المصدر: دبي - البيان

حقق معرض الإمارات للوظائف، في دورته الـ 19، والتي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي زيادة ملحوظة في معدلات التوظيف. وجاء ذلك نتيجة لسياسات التوطين التي تنتهجها الشركات العامة والخاصة، والتوجه المتنامي نحو التوظيف في القطاعات الناشئة والقائمة على التكنولوجيا، والحضور الموسّع للمعرض في العالم الرقمي، في مجالات تشمل محتوى الفيديو التفاعلي وأخبار القطاع والخدمات الاستشارية وتوفير النصائح والإرشادات حول سبل تحقيق التطور في العمل، والتي يتم نشرها على الموقع الإلكتروني للمعرض.

ونجح معرض الإمارات للوظائف بإحراز نمو لافت تمثل في مشاركة أكثر من 100 مؤسسة حكومية وخاصة، والتي أشادت جميعها بدور المعرض وقدرته المتميزة على استقطاب مرشحين رفيعي المستوى يتمتعون بمهارات مختلفة ورؤية استشرافية متبصرة للمستقبل تجلّت في سعيهم للحصول على «أدوار وظيفية ذكية» ضمن سياق الثورة الصناعية الرابعة.

وفي هذا السياق، قالت أسماء الشريف، مديرة معرض الإمارات للوظائف 2019: «ترك المعرض بصمة قوية في الأذهان، حيث شكّل بحد ذاته نقطة تحول في المنهجية المستقبلية المتبعة في عمليات التوظيف والتدريب، بل وحتى في تحقيق التوازن بين فرص العمل المتاحة للمواطنين الإماراتيين في القطاعين العام والخاص».

وتابعت: «كان المعرض بمثابة فعالية رائدة تمحورت حول مواضيع التخطيط المهني وسبل تحقيق التقدم الوظيفي في القرن الـ21، وشمل تقديم مجموعة واسعة من فرص التقدم الوظيفي ضمن عدد من القطاعات التي باتت تندرج حالياً في صميم عملية التحول التقني. وبرهن المعرض في نسخته لعام 2019 على الثقة العالية بقدرة الدولة على مواكبة الخطط الحكومية الرامية لتعزيز التوطين في القطاع الخاص بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2025».

ريادة

وشهدت قاعات المعرض تقديم مجموعة واسعة من فرص العمل التي عرضتها المؤسسات بمختلف أحجامها، حيث قدمت مجموعة الفطيم متعددة الاختصاصات الرائدة في دبي 81 فرصة عمل، في حين وفّرت مجموعة جميرا، الحائزة جوائز في مجال الضيافة، أكثر من 30 فرصة عمل خلال المعرض.

ومن ناحيتها، أشارت جمارك دبي إلى تلقيها أكثر 2090 طلب توظيف خلال المعرض، 60% منها كانت مقدمة من المواطنات.

وفي هذا السياق، قال أمير عبدالرزاق العوضي، مدير التوظيف الأول لدى جمارك دبي: «مثّل المتقدمون للعمل من خريجي المدارس الثانوية والجامعات، مجموعة واسعة من التخصصات المهنية، وكانوا يسعون إلى نيل أدوار وظيفية متنوعة ضمن مجموعة واسعة من مجالات الخبرات المهنية».

وقامت جمارك دبي بوضع 215 متقدماً على قائمة قصيرة للمقابلات الوظيفية، ثم تم تقليص العدد إلى 72 مرشحاً شاركوا في عملية الاختبار النفسي في موقع المعرض. وأفضت هذه الاختبارات إلى تعيين 20 مواطناً إماراتياً خلال المعرض أو بعده مباشرة.

وبدوره أشار محمد حاتم، مدير المبيعات الإقليمية في شركة «سيسكو» إلى برنامج الشركة الخاص بالتوطين، حيث لاقى البرنامج، الذي لا يلفت عادةً انتباه الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين، إقبالاً واسعاً، حيث زاد عدد المتقدمين إليه عن 300 متقدم خلال دورة المعرض لهذا العام.

مبادرات

حرص مركز دبي التجاري العالمي على الاستفادة من المبادرات التي تم إطلاقها خلال دورة المعرض لعام 2019 في تأكيد التزاماته الراسخة والمبكرة تجاه دورته لعام 2020. ويشمل ذلك تنظيم ورش عملٍ حول التواصل التكنولوجي والمجالات الرقمية، للمساهمة في تعريف الشركات بالمُرشحين المحتملين والباحثين عن الوظائف وفرص العمل.