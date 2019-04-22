«فزعة» يقدم خدماته لموظفي هيئة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس، مذكرة تفاهم مع صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين وتسهيل استفادة موظفي الهيئة من خدمات برنامج «فزعة»، التابع للصندوق بما يسهم في توفير المزيد من الاحتياجات المكملة لجودة حياتهم.

وبموجب الاتفاقية سيكون بإمكان موظفي هيئة تنمية المجتمع الحصول على الخدمات التي يوفرها برنامج «فزعة» لجميع فئات بطاقات البرنامج .

وقع الاتفاقية كل من سعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع، والمقدم أحمد محمد هارون، المدير العام لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، وذلك بحضور أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي.