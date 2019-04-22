شرطة عجمان تشارك في معرض «الانطلاقة نحو مستقبل مهني ناجح»

المصدر: عجمان - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في معرض عجمان للتوظيف، الذي افتتحه الشيخ الدكتور ماجد سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان، تحت شعار «الانطلاقة نحو مستقبل مهني ناجح». وقال الرائد عبد الله علي علوان نائب مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان: «إن مشاركة الشرطة في معرض التوظيف جاءت حرصاً على توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الدولة في مجال الأمن والمرور ومهن استشراف المستقبل».