862 طلب منحة استقبلتها «محمد بن راشد للإسكان» في 3 أشهر

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضحت نورة الخاجة مدير إدارة المنح وقروض الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لــ«البيان»: «أن مجموع طلبات المنح التي تلقتها المؤسسة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 862 طلباً».

وأضافت إن الطلبات تنوعت بين 410 طلبات منحة أرض، و287 طلب منحة مسكن جاهز، و131 منحة صيانة وإضافة وإحلال، و17 منحة شقة سكنية، و17 منحة مساعدة مالية، موضحة أن المؤسسة وفرت هذه الخدمات لتتناسب وتطلعات المواطنين واحتياجاتهم، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ويأتي ذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير السكن الملائم لمواطني الإمارة لتلبية متطلبات الحياة ورفاهية العيش والحياة الكريمة.

وذكرت أن منحة الأرض السكنية تتيح للمتعامل الحصول على هذه المنحة بهدف بناء مسكن خاص، وتتطلب بعض الاشتراطات من بينها: «ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه، قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن حكومي من أي جهة حكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية، فيما تتطلب وجود وثائق مثل توفير شهادة راتب حديثة أو الدخل الشهري، وشهادة إثبات القدرة المالية من إحدى الجهات التمويلية أو البنوك، وشهادة الإعلام الشرعي، فضلاً عن شهادة إثبات حضانة أو إعالة الأبناء، وشهادة إثبات الحالة الاجتماعية».

مسكن جاهز

وتتيح منحة المسكن الجاهز للمتعامل، الحصول على منحة مسكن جاهز ضمن مشاريع المجمعات الإسكانية التي تشرف على بنائها المؤسسة من دون مقابل مالي، وتتطلب هذه الخدمة اشتراطات مثل: «ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن جاهز من أي جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، كما أنه في حالة منح المواطن مسكناً جاهزاً، يتم التنازل عن قطعة الأرض السكنية الخالية الممنوحة سابقاً، والانتقال إلى المسكن خلال مدة 3 أشهر من تاريخ تسلم المسكن الحكومي، فضلاً عن وجود تعهد خطي بعدم تأجير المسكن الحكومي للغير أو استخدامه لأي غرض آخر غير السكن الخاص، كما أنه في حالة الاستفادة من مشروع برنامج الشيخ زايد للإسكان، لا يحق التقدم بطلب آخر للاستفادة من المؤسسة».

مساعدة مالية

وتوفر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان منحة مساعدة مالية، تتيح للمتعامل الحصول على منحة المساعدة المالية بقيمة لا تتجاوز 750 ألف درهم لمن لهم قطع أراضٍ سكنية خالية، فيما تتطلب اشتراطات مثل، ألا يكون مقدم الطلب أو زوجه قد سبق أن حصل أحد منهما على أرض سكنية أو مسكن جاهز من أي جهة حكومية سواء كانت اتحادية أو محلية، وأن تكون المستفيدة الأنثى أرملة، أو مطلقة ولديها ابن أو أكثر، شريطة أن تثبت إعالتهم أو حضانتهم بحكم صادر عن المحكمة المختصة، وأن تكون من مواطني الدولة وتحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من دبي.

وتتيح منحة صيانة وإضافة وإحلال الحصول على منحة لصيانة المسكن القائم أو الإضافة أو الإحلال الجزئي والكلي من دون مقابل مالي، فيما يجب توفير بعض الاشتراطات ومن بينها، أن يكون المسكن حكومياً أو مقاماً على أرض منحة حكومية، وأن يكون مقدم الطلب من فئة ذوي الدخل المحدود، وألا يكون مقدم الطلب مالكاً لعقار تجاري، أو صناعي، أو زراعي، أو مسكن قائم يناسب أسرته أو أراضٍ خالية خلاف سكنه، وأن يكون المسكن مخصصاً لإقامة مقدم الطلب أو أفراد أسرته ويرفض طلبه إذا كان المسكن مؤجراً كلياً أو جزئياً، فيما تشمل الاشتراطات كذلك ألا يقل العمر الإنشائي للمسكن عن 10 سنوات من تاريخ الإنجاز، فيما يجوز تقديم خدمة منحة الصيانة وبناء إضافة لمسكن مقدم الطلب، الذي منح قطعة أرضٍ سكنية خالية أخرى.