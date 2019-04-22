1000 مشاركة في برامج «الإمارات للتنمية الاجتماعية» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة 43 فعالية نجحت باستقطاب أكثر من 1000 مشارك خلال الربع الأول من عام التسامح 2019، وتنوعت الفعاليات بين محاضرات استشراف المستقبل وتنمية الحس الوطني، والدورات التدريبية لإعداد وتطوير المدربين، بالإضافة للمجالس الاجتماعية لتعزيز قيم التسامح في الأسرة والمجتمع الإماراتي.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس المدير العام للجمعية، أن نتائج الربع الأول من العام الجاري تأتي استكمالاً لخطط العمل الطموحة التي وضعها مجلس إدارة الجمعية، بهدف تنمية وتأهيل أفراد المجتمع في مختلف المراحل العمرية.