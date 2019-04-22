تسليط الضوء على إنجازات «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتم فريق عمل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار جولته في النمسا عقب مشاركته في اجتماعات الجمــعية العــامة للاتحاد الأوروبي لعلوم الأرض 2019.

واستقــطبت الاجتماعات مشاركة أكثر من 11800 عالم بهدف تسليط الضوء على أحدث الأبحاث ومناقشـــة الأفكار حول مواضـــيع مثل بنية الغلاف الجـــوي لكـــوكب الأرض، والظواهر المناخية، والموارد، والطاقة، والبراكين، واستكشاف الكواكب. وتأتي مشاركة برنامج الإمــارات لبحوث علوم الاستمطار تتويجاً لأحدث الجهود التي يبذلها البرنامج على الصعيد الدولي بهدف الترويج لهذا الحقل العلمي المتنامي.

وعلى هامش المشاركة، قام فريق البرنامـــج بزيـــارة لسفارة دولة الإمارات في فيينا، وذلك بحضور حمد الكعبي، سفير الإمارات في النمسا والممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للـــطاقة الذرية. وشهد اللقاء عرضا تقـــديميا من مديرة البرنامج علــــياء المزروعي لتسليط الضوء على أهــم الإنجـــازات التي حققها البرنامج ومدى قدرته على الاضطلاع بابتكارات جديدة في المستقبل.