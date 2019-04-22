«مساندة» تسلم مشروع «زد 35» في مدينة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية «زد 35» الموزع على 3 عقود في مدينة محمد بن زايد هي: «زد 35 ـ، وزد 35 ـ 2، وزد 35 ـ 3».

وقالت: «إنها أنجزت أعمال المشروع بالكامل بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 280.7 مليون درهم، حيث تضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لأراض سكنية على مساحة 1.5 مليون متر مربع».

ويقع مشروع «زد 35» في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، على بعد 20 كيلومتراً جنوب مطار أبوظبي الدولي، عند تقاطع المفرق - طريق أبوظبي العين، واشتمل على تنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك أعمال شبكات صرف مياه الأمطار، مياه الشرب، والصرف الصحي، وكل من شبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، وشبكة الكهرباء مع المحطات الفرعية لها بعد 21 محطة.

ويخدم المشروع بعقوده الثلاثة 531 قطعة أرض سكنية، و4 مساجد، و3 مدارس، و25 مرفقاً اجتماعياً ورياضياً، حيث يوفر خدمات بنية تحتية متكاملة لقاطني المنطقة بالكامل، إضافة إلى خدمات مختلفة تتضمن ممرات مشاة تغطي جميع المنطقة.

وقالت «مساندة»: «إن تنفيذها للمشروع يأتي في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

ولفتت إلى تفاصيل عقود المشروع والخدمات التي يوفرها كل عقد على حدة، حيث بلغ تكلفة إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية لقطع الأراضي السكنية في مدينة محمد بن زايد عقد زد 35 ـ 1، ما يقارب 92.7 مليون درهم، وتم تنفيذه على مساحة قدرها 545.4 ألف متر مربع.

ويخدم عقد زد 35 ـ 1، 202 قطعة أرض سكنية و10 مرافق و8 محطات كهرباء فرعية ومسجدين ومدرستين، كما تضمن تنفيذ أعمال طرق بطول 8.2 كيلومترات، وشبكات تصريف مياه الأمطار بطول 8.3 كيلومترات، وصرف صحي بطول 8.9 كيلومترات، ومياه شرب بطول 7.9 كيلومترات واتصالات بطول 31.1 كيلومتراً، إضافة إلى إنشاء شبكات إنارة الطرق بطول 10 كيلومترات وتركيب 191 عمود إنارة و8 محطات كهرباء فرعية.

وفيما يخص عقد زد 35 ـ 2، أوضحت «مساندة» أنه تضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لقطع الأراضي السكنية في مدينة محمد بن زايد بتكلفة قدرها 85.95 مليون درهم وتم تنفيذه على مساحة بلغت 642.9 ألف متر مربع، ويخدم 105 قطع سكنية و4 مرافق و5 محطات كهرباء فرعية، كما تضمن تنفيذ أعمال طرق وبنية تحتية بطول 7.5 كيلومترات، وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار بطول 8.5 كيلومترات وصرف صحي بطول 7.2 كيلومترات ومياه شرب بطول 7.9 كيلومترات واتصالات بطول 42 كيلومتراً، إلى جانب إنشاء شبكات إنارة الطرق بطول 7.6 كيلومترات، وتركيب 168 عمود إنارة.

وأما عقد زد 35 - 3 فتضمن إنشاء طرق وبنية تحتية على مساحة قدرها 443.6 ألف متر مربع بتكلفة بلغت نحو 101.9 مليون درهم، حيث يخدم 224 قطعة أرض سكنية، و11 مرفقا و8 محطات كهرباء فرعية ومسجدين ومدرسة، كما شمل تنفيذ أعمال طرق وبنية تحتية بطول 7.7 كيلومترات، وإنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار بطول 7.1 كيلومترات ومياه شرب بطول 7.5 كيلومترات واتصالات بطول 28.2 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء شبكات إنارة الطرق بطول 8.2 كيلومترات وتركيب 189 عمود إنارة.