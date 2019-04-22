تدشين «أَعِدْ» لتنفيذ 100 جلسة خارجية خشبية من مخلّفات البناء

المصدر: عجمان - البيان

دشّن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وبحضور معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مبادرة «أَعِدْ» التي نظمها برنامج الشيخ زايد للإسكان بهدف تنفيذ 100 جلسة خشبية خارجية لمستفيدي حي الرقايب السكني بإمارة عجمان. وتُعد مبادرة «أَعِدْ» من المبادرات المجتمعية التي تعزز روح المسؤولية المجتمعية وتشجع مختلف فئات المجتمع للمشاركة في العمل التطوعي والمجتمعي بطريقة إبداعية ومبتكرة من خلال إعادة تدوير مخلفات البناء لتنفيذ جلسات خشبية من قبل المتطوعين المشاركين في المبادرة ومن ثم توزيعها على مستفيدي أحد الأحياء السكنية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال المبادرة، على أهمية المحافظة على مواردنا الطبيعية والترشيد في استخدام مواد البناء لما تخلفه من عبء على المجتمع والبيئة، كما أكد سموه على توفير الدعم اللازم بكافة أشكاله للبرامج والمبادرات التي من شأنها تدوير مخلفات مواد البناء للاستفادة منها والحفاظ على بيئة صحية ومستدامة للجميع.

لقاء

بحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وبات برين وزير الدولة الأيرلندي للتجارة والتوظيف والأعمال وسوق الاتحاد الأوروبي الرقمية الموحدة وحماية البيانات في الحكومة الإيرلندية سبل التعاون المشترك بين إمارة عجمان وجمهورية أيرلندا في مجالات الصحة والابتكار والتكنولوجيا والأعمال، وخصوصاً التعليم العالي.