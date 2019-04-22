«طرق دبي» تُدرج 5 خدمات جديدة لـ«سالك» في تطبيق «دبي درايف»

المصدر: دبي - البيان

عززت هيئة الطرق والمواصلات في دبي التطبيق الذكي «دبي درايف» بـ5 خدمات إضافية ذات صلة بنظام التعرفة المرورية «سالك»، وذلك في إطار حرصها على زيادة الاستفادة من التطبيق، بما يدعم استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية، وتجسيد الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس» حيث كان التطبيق مقتصراً في السابق على إعادة الشحن، وعرض مواقع بوابات سالك.

وتفصيلاً، قال ماهر شيره، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة: «إن تطبيق «دبي درايف» تم تصميمه بناءً على أفكار ومقترحات وآراء الجمهور، وإنه بناءً على ذلك نعمل دائماً على تطوير خدماتنا لتلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين، والخدمات الـ5 الجديدة التي أُضيفت إلى التطبيق ذات العلاقة بـ«سالك» هي إنشاء ملف شخصي، وإضافة وتعديل رقم جديد لسالك، وربط حساب سالك بحساب هيئة الطرق والمواصلات. والاطلاع على المخالفات ودفعها، وإمكانية تسجيل اعتراضات المتعاملين على المخالفات المحررة بحقهم، وإن إطلاق العديد من الخدمات الذكية يعزز مضمون استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية بحلول عام 2021».

وأوضح أن إضافة تلك الخدمات إلى تطبيق «دبي درايف» تعزز من مزاياه، وتدعم هدفنا في تحقيق راحة المتعاملين من خلال توفير أفضل الحلول للتيسير عليهم، وتميز هيئة الطرق والمواصلات، فضلاً عن مواكبة استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية، وخاصة أن التطبيق يحتوي على باقة من الخدمات ومنها ترخيص المركبات، ودفع المخالفات المرورية، وترخيص السائقين، وخدمة المواقف الذكية عبر معرفة المواقف الشاغرة في المواقف العامة، وتصديق المستندات الخاصة بمعاملات الهيئة، وغيرها، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على إدراج المزيد من خدماتها في تطبيقاتها الذكية تزامناً مع توجهات حكومتنا الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، والبيئة الأرقى لجودة الحياة.