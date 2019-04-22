الانتهاء من مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح 554 منزلاً في حتا

المصدر: دبي - البيان

عقدت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد اسكو»، مؤتمراً صحافياً أمس في فندق حياة كريك هايتس دبي، أعلنت من خلاله عن نجاح شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد اسكو» في الانتهاء من مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح 554 منزلاً لمواطني الدولة في منطقة حتا بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 2092 مرفقاً ومبنى في إمارة دبي.

تأهيل

وقال المهندس وليد سلمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «اتحاد اسكو» في كلمة ألقاها بالنيابة عن سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد اسكو»، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «حققنا في العام الماضي نتائج مشجعة للغاية نتيجة نجاح مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل المباني والتي قمنا بتنفيذها بالشراكة مع مؤسسات رائدة من القطاعين العام والخاص في دبي.

ونستهدف إعادة تأهيل أكثر من 30 ألف مبنى قائم في إمارة دبي لغاية 2030 لضمان كفاءة استخدام الطاقة.

وتبلغ التكاليف التراكمية لهذه المشاريع الاستراتيجية الطموحة لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بالقيمة الحالية نحو 30 مليار درهم، في حين يتوقع الوفر بالقيمة الحالية نحو 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم».

وأوضح: «تم في العام الماضي إنجاز مشاريع رئيسية من قبل شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، وهي الانتهاء من مشروع تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح 554 منزلاً لمواطني الدولة في منطقة حتا بدعم من هيئة كهرباء ومياه دبي وبالاعتماد على أنظمة ولوائح مبادرة «شمس دبي»، وبلغ عدد المباني التي تم إعادة تأهيلها 2092 مرفقاً ومبنى في إمارة دبي، حيث تم تحقيق وفورات سنوية بلغت 114.75 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء و 132.15 مليون غالون من المياه، حيث تقدر جميع هذه الوفورات بقيمة 755 مليون درهم. وأسهمت هذه الوفورات في تقليل ما يقرب من 56.6 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً».