38392 طبيباً ومساعداً في القطاع الصحي الخاص وتسهيل استقطاب الكفاءات

المصدر: دبي - البيان

قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن القطاع الصحي الخاص هو أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، وإن «صحة دبي» تعول على إمكانات هذا القطاع وقدرات مؤسساته الطبية عالية المستوى، للوصول إلى مستقبل صحة أفضل. مؤكداً أن الهيئة استحدثت العديد من الأنظمة الذكية التي بسطت من خلالها تراخيص المنشآت الطبية، كما استحدثت نظام «شريان» المطور، لاستقطاب أفضل الكفاءات الطبية، وتسهيل إجراءات ترخيص الأطباء وجميع العاملين الصحيين، الذين وصل عددهم في جميع المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة حتى مطلع العام الجاري لأكثر من 38392 طبيباً ومساعداً وفنياً.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معاليه، اليوم، لمستشفى (كينغز كوليدج لندن)، حيث كان في استقبال معاليه كرستيان شوماخر المدير التنفيذي للمستشفى وعدد من المسؤولين والمختصين.

تطوير

وذكر القطامي أن دبي تزخر بالعديد من المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية الخاصة الموثوق فيها، التي تعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة لخدمة المجتمع وأفراده، وتطوير القطاع الطبي ليكون أكثر قدرة على تلبية المتطلبات الطبية المتزايدة، إضافة إلى قدرته على مواكبة حركة السياحة الصحية التي تشهدها دبي.

طفرة

وأشار إلى أن دبي تشهد طفرة في تواجد سلسلة المستشفيات العالمية التي تنتمي لعدة دول كبرى متقدمة في المجال الطبي، مؤكداً أن من شأن ذلك تقديم خدمات صحية وفق أعلى المعايير والمستويات، فضلاً عن توسيع نطاق تبادل الخبرات والتجارب بين المنشآت الطبـــية الحــكومية والخاصة، بما يخدم أهداف التطوير ومصلحة المرضى والمجتمع بشكل عام.

وأعرب القطامي عن تقديره لمستوى التجهيزات المتقدمة، التي توفرها مستشفى ( كينغز كوليدج لندن)، وقال إن الهيئة حريصة على إضافة نماذج راقية لسلسة المستشفيات الخاصة العالمية التي تحتضنها دبي.