إزالة ورم 3.5 كيلو من مواطنة في مستشفى دبي

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

تمكن أطباء مستشفى دبي من إزالة ورم بلغ وزنه 3.5 كغم من مريضة مواطنة تبلغ من العمر 46 عاماً، وقال الدكتور فاريبورز باغيري استشاري ورئيس قسم المسالك البولية وجراحة المناظير، بأن المريضة دخلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من ألم حاد في المنطقة اليسرى مع انتفاخ في البطن، وتبين من خلال الفحص والأشعة المقطعية وجود كتلة كبيرة على يسار الكبد بلغ قطرها 16×14 سنتيمتراً تضغط بشكل خفيف على الكلية اليسرى.

وعلى الفور تم تحويل المريضة إلى قسم المسالك البولية لإجراء مزيد من الفحوصات وصور الأشعة، وبعد ظهور النتائج أوصى الأطباء بضرورة استئصال الكتلة على الفور، إلا أنها كانت تفضل السفر إلى الخارج للعلاج، وبالفعل حصلت على موافقة من قبل حكومة دبي للسفر للخارج، ولكن قبل أيام من موعدها المقرر للسفر عادت لقسم الطوارئ وهي تعاني من نفس الأعراض (صعوبة في التنفس مع انتفاخ كبير في البطن وعدم القدرة على المشي) وتمت إحالتها إلى قسم المسالك البولية مرة ثانية، وبعد إجراء فحص أشعة مقطعية جديد أظهر زيادة في حجم الكتلة إلى أكثر من ضعف الحجم في غضون بضعة أسابيع بعد التشخيص الأول أوصى الأطباء بإزالة الكتلة على الفور.

وأوضح أن الورم كان يزيح الكلية اليسرى حوالي 15 سنتيمتراً، ويطوّق الكلية بالكامل تقريباً، وبعد إقناعها بصعوبة الحالة وخطورة السفر وافقت على إجراء العملية الجراحية والتي أشرف عليها الدكتور فاريبورز باغيري استشاري ورئيس قسم المسالك البولية في المستشفى، وشارك في هذه الجراحة الكبرى المتقدمة عدة فرق منها جراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة والتخدير وجراحة القلب والأوعية الدموية.