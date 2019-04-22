شراكة بين « أبوظبي الحكومية» و«المعهد الدولي للتطوير الإداري»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أكاديمية أبوظبي الحكومية والمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، وهي كلية الأعمال الدولية الشهيرة والمتخصصة في مجالي القيادة والإدارة، عن دخولهما في شراكة جديدة تهدف إلى توفير برامج تعليمية حائزة الجوائز في مجال التطوير التنفيذي لكبار الكوادر الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتستهدف البرامج المنبثقة عن هذه الشراكة كبار القيادات الحكومية لتمكينهم من صقل مهاراتهم ضمن عدة مجالات، وقد بدأت أكاديمية أبوظبي الحكومية بالفعل في تدشين هذه البرامج من مقرها بأبوظبي، وذلك ضمن مسارات تعليمية سيتم استكمالها داخل حرم المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) في مدينة لوزان السويسرية.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام مكتب أبوظبي التنفيذي: «سيكون للبرامج التدريبية التي نقدمها في أكاديمية أبوظبي الحكومية دورٌ كبيرٌ في تزويد القيادات الحكومية بالمهارات المطلوبة لتحقيق النجاح ».

من جانبه، قال البروفيسور جان فرانسوا مانزوني، رئيس المعهد الدولي للتطوير الإداري: «نتطلع قدماً إلى تسخير خبراتنا الطويلة وتوظيف معرفتنا الواسعة ضمن المجالات الداعمة لأهداف رؤية أبوظبي المستقبلية».