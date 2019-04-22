«دبي للمستقبل» تطلق مبادرات معرفية لتنمية مهارات الشباب

المصدر: دبي - رامي عايش

أعلنت أكاديمية دبي للمستقبل في مؤتمر صحافي أمس عن إطلاق مبادرات ومشاريع معرفية لتنمية مهارات المستقبل لدى الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب المدارس والجامعات والمسؤولين الحكوميين وفئات المجتمع كافة في شهر رمضان والعطلة الصيفية، تشمل تنظيمَ الدورة السنوية الثانية من سلسلة الرواد خلال شهر رمضان الكريم والتي تتحدث فيها معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء، إضافة إلى المخيمِ الصيفي للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإطلاقِ التطبيق الإلكتروني الخاص بالأكاديمية.

وأوضح سعيد القرقاوي مدير الأكاديمية، أن المبادرات تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من التطورات والتوجهات المستقبلية والمشاريع الرائدة التي سيكون لها تأثير واضح على مستقبل دولة الإمارات والعالم في العديد من القطاعات المستقبلية، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من فعاليات الأكاديمية ذات الصلة، العام الماضي وصل إلى 2500 شخص، وأن عدد المشاركين في جلسات سلسلة الرواد وحدها وصل إلى نحو ألف شخص، قائلاً: «تتيح جلسات سلسلة الرواد خلال شهر رمضان، الفرصة للمتحدثين لاستعراض تجاربهم وأفكارهم المستقبلية ومناقشتها مع الحضور والمشاركين بما يحفز فئات المجتمع على فهم التوجهات العالمية والرؤى الاستشرافية لمستقبل القطاعات الحيوية ومناقشة أهم الحلول للتحديات المستقبلية».

«سلسلة الرواد»

وبحسب مدير الأكاديمية «تتضمن سلسلة الرواد، جلسات حوارية وتفاعلية تهدف إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات، وتستضيف عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرواد وقادة الفكر والخبراء وأصحاب المشاريع المبتكرة» لافتاً إلى أن قائمة المتحدثين في هذه السلسلة تضم معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، والشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، والدكتورة مريم مطر من جمعية الإمارات للأمراض الوراثية، والدكتورة فاطمة طاهر مساعد العميد في كلية الابتكار التكنولوجي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بجامعة زايد، والمهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل) من مركز محمد بن راشد للفضاء.

كما تستضيف هذه الجلسات خلال فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع (بعد صلاة التراويح) في مقر الأكاديمية، كلاً من المهندس رشاد محمد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، والمهندس أحمد محمود أحمد مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، والدكتور كامل كليك والدكتور غانم كشواني من كلية الهندسة المدنية في جامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة إيفا ماري مولر ستالر كبير العلماء في مجال البيانات رئيس قسم التميّز في شركة «آي.بي.أم» (IBM) في الشرق الأوسط وجنوب إفريقيا وتركيا، وميتش سينكلير المدير الإبداعي لشركة «بالم وود»، وسانديب باهوجا من شركة (IDEO).

المخيم الصيفي

وفي سياق متصل، أعلنت الأكاديمية عن إطلاق الدورة الثانية من المخيم الصيفي للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد، والذي يهدف إلى تزويد الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاماً بمهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي لتمكينهم وتأهيلهم لقيادة القطاعات المستقبلية، وتعريفهم بتطبيقات وتكنولوجيا التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات والبرمجة التي تمثل أدوات رئيسة لتطوير القطاعات المستقبلية.

وأوضح سعيد القرقاوي: تشمل أنشطة المخيم ورشاً متخصصة ومجانية خلال فترات تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين في الصيف باستخدام مزيج من الأنشطة العملية والنظرية، وستقوم لجنة تحكيم بتقييم المنتجات النهائية للطلاب المشاركين ليحصل الفائزون على طابعة ثلاثية الأبعاد، مشيراً إلى أن المخيم يركز على تطوير مهارات المشاركين في لغات البرمجة والطباعة ثلاثية الأبعاد وفهم تأثيرها في المستقبل، وكيفية تصميم وبناء الروبوتات والنماذج الأولية لمجموعة واسعة من المنتجات باستخدام مواد مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تطبيق إلكتروني

وأعلن القرقاوي أن الأكاديمية ستطلق تطبيقها الإلكتروني قريباً لتمكين المستخدمين من الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع من التسجيل والتعرف على برامج وفعاليات الأكاديمية والمشاركة فيها، إضافة إلى إمكانية الاطلاع على التقارير الخاصة والتوجهات المستقبلية.

وأضاف: سيساعد التطبيق الجديد المشاركين على إعداد ملفهم الشخصي حسب اهتماماتهم وتخصصاتهم، وسيوفر لهم منصة تفاعلية لمناقشة مختلف المواضيع التي تركز عليها الأكاديمية.

وسيتضمن التطبيق خاصية البث المباشر للجلسات والفعاليات التي تنظمها الأكاديمية.