1.8 مليون زائر من 164 دولة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة عن قيام 1.81 مليون شخص من 164 دولة بزيارة الموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة خلال 2018، وتصدرت صفحة طلب الزكاة صفحات الموقع في عدد الزيارات والتي وصلت لـ592,455 زائراً ثم تليها صفحة حاسبة الزكاة 307,637 زائراً استفادوا من خدمات حساب الزكاة وتأتي في المرتبة الثالثة الصفحة الرئيسة 189,222 زائراً استفادوا من المعلومات وآخر الأخبار والفعاليات الموجودة في الصفحة الرئيسة.

وأكد المهيري أن هناك باقة من الخدمات الأخرى التي حظيت بمتابعة زوار الموقع الإلكتروني والاستفادة منها وتشمل خدمة الفتاوى وحساب الزكاة، وباقة «حاسبة الزكاة» التي تتضمن مجموعة من البرامج التي تسهل على المتعاملين حساب زكاة أموالهم المتنوعة، ومنها: زكاة الذهب والفضة، والأنعام، والزروع، والمهن الحرة، والمستغلات. بالإضافة إلى البرنامج والفريد من نوعه على مستوى العالم: (برنامج الإمارات العالمي لحساب زكاة الشركات - الجيل الرابع).

وعن أكثر القارات التي حظي مواطنوها والمقيمون فيها بالاستفادة من خدمات الصندوق الإلكترونية قال، إن مواطني ومقيمي قارة آسيا احتلوا المركز الأول ويمثلها دول الخليج ودول شرقي آسيا كالصين وغيرها، وتليها قارة أفريقيا حيث الكثير من الدول الموجودة في قارة أفريقيا قامت بزيارة الموقع الإلكتروني للصندوق مثل مصر والمغرب والجزائر.

ثقة

قال أمين عام صندوق الزكاة إن ما يحظى به الصندوق من ثقة عالية من المتعاملين من تلك الدول هو ثمرة للسمعة الطيبة التي تحظى بها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.