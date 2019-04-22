5 حاويات من السجاد تسلمتها سفارة الدولة لفرشها بمساجد السودان

المصدر: الخرطوم - وام

سلمت سفارة الدولة في الخرطوم المجلس الأعلى للأوقاف والتوجيه والإرشاد السوداني خمس حاويات تبلغ كل منها 40 قدماً من فرش سجاد المساجد الفاخر تقدر بـ240 ألف متر مربع مقدمة من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة ليتم فرشها في عدد من المساجد بولايات السودان المختلفة وذلك في إطار المشاريع التي ظلت تقدمها الإمارات دعماً للسودان واستعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وتم تدشين المشروع الذي تضمن فرش عدد من المساجد بولاية الخرطوم وسط استقبال وحفاوة من المواطنين الذين أشادوا بالإمارات ودعمها المتواصل منذ سنوات في عدد من القطاعات، ولا سيما قطاع الشؤون الإسلامية والأوقاف.

ومن المنتظر مع بداية شهر رمضان المبارك تدشين المشاريع الموسمية التي تنفذ في السودان بدعم من الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالدولة دعماً للسودان.