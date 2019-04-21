خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يعزون رئيس سريلانكا

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الانفجارات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو .

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا.