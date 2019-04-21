5 خدمات جديدة لنظام "سالك" في تطبيق دبي درايف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تعزيز التطبيق الذكي "دبي درايف" بخمس خدمات إضافية ذات صلة بنظام التعرفة المرورية "سالك"، وذلك في إطار حرصها على زيادة الاستفادة من التطبيق، بما يدعم استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية،

وتجسيد الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس" حيث كان التطبيق مقتصراً في السابق على إعادة الشحن، وعرض مواقع بوابات سالك.

وحول الموضوع قال ماهر شيره، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة: إن تطبيق دبي درايف تم تصميمه بناءً على أفكار ومقترحات وآراء الجمهور." مضيفًا إن الخدمات الخمسة الجديدة التي أُضيفت إلى التطبيق ذات العلاقة بـ"سالك" هي إنشاء ملف شخصي، وإضافة وتعديل رقم جديد لسالك، وربط حساب سالك بحساب هيئة الطرق

والمواصلات، والاطلاع على المخالفات ودفعها، وإمكانية تسجيل اعتراضات المتعاملين على المخالفات المحررة بحقهم.

وأوضح أن إضافة تلك الخدمات إلى تطبيق دبي درايف يعزز من مزاياه، ويدعم هدفنا في تحقيق راحة المتعاملين من خلال توفير أفضل الحلول للتيسير عليهم، وتميز هيئة الطرق والمواصلات، فضلاً عن مواكبة استراتيجية حكومة دبي للمعاملات اللاورقية، خاصة أن التطبيق يحتوي على باقة من الخدمات منها ترخيص المركبات، ودفع المخالفات المرورية، وترخيص

السائقين، وخدمة المواقف الذكية عبر معرفة المواقف الشاغرة في المواقف العامة، وتصديق المستندات الخاصة بمعاملات الهيئة، وغيرها، مؤكداً أن هيئة الطرق والمواصلات تحرص دائماً على إدراج المزيد من خدماتها في تطبيقاتها الذكية تزامناً مع توجهات حكومتنا الرشيدة بجعل دبي المدينة الأذكى في العالم، والبيئة الأرقى لجودة الحياة.