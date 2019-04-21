تعزيز التعاون بين شرطة دبي ومجموعة «ريتيل غروب»

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وفداً من مجموعة «ريتيل غروب» برئاسة نيلش فيت الرئيس التنفيذي، ولكي رام جان المدير التنفيذي، وخالد الطاير عضو مجلس الإدارة.

وأكد اللواء عبد الله خليفة المري، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بكافة القطاعات الحيوية في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم لدفع عملية التنمية الاقتصادية إلى الأمام، والمساهمة في تعزيز التعاون بين كافة القطاعات، مضيفاً أن شرطة دبي وضعت جلّ اهتمامها لتوفير الأمن والأمان للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.