افتتاح استراحة للإعلاميين في مبنى «قضاء أبوظبي» الجديد

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، استراحة الإعلاميين في مبنى الدائرة الرئيسي الجديد بأبوظبي. وذلك انطلاقاً من رؤية الدائرة نحو تعزيز العلاقة مع الإعلام على أسس من التعاون والتكامل الوظيفي، وإيجاد قاعدة للتنسيق بين الطرفين.

وأكد المستشار العبري خلال الافتتاح، حرص دائرة القضاء في أبوظبي على تقديم تسهيلات نوعية للإعلاميين، انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، في التواصل الفعال مع المجتمع. وإيمان سموه بحق المجتمع بالمعرفة، ودور الإعلام في إيصال رسالة الدائرة. مشيراً إلى توجيهات سمو رئيس الدائرة حول تعزيز العلاقة مع مختلف وسائل الإعلام على أسس من المسؤولية والاحترام وتحت سقف القانون.