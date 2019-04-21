فوز 3 مشاريع بمسابقة «النفايات الإلكترونية» في العين

المصدر: العين ـــ جميلة إسماعيل

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة «إعادة تدوير النفايات الإلكترونية لصنع مجسمات فنية» عن فوز 3 مشاريع مقدمة من 9 طلاب، والتي تنافس خلالها 28 طالباً قدموا 10 مشاريع مبتكرة وإبداعية، وتم تحكيم المسابقة بحضور ورعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية وبالتعاون مع كلية التقنية العليا بالعين، وتهدف المسابقة إلى التوعية بأخطار النفايات الإلكترونية وتوجيهها نحو استغلال الوعي الفني بهدف تنمية الإبداع والابتكار لدى الشباب.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «إن خطواتنا الأولى تفضي بنا دائماً إلى تحقيق أحلامنا الكبيرة، وقد بدأنا خطوة أولى على طريق حلمنا الكبير وهو بيئة نظيفة خضراء مستدامة من أجل مستقبل بِلا نفايات، لتقدم الإمارات نموذجاً بيئياً ناجحاً في صناعة مجتمع خالٍ من النفايات». وأضافت: «إن كثيراً من الأحلام قد تبدو صعبة، ولكن مع التخطيط الذكي والتنفيذ الدقيق، تتحقق تلك الأحلام. واليوم خطونا خطوة نحو الحلم وتشاركنا فيها جميعاً في هذا الصرح العلمي وهو كلية التقنية العليا. فهكذا يدرك النجاح حين نبدأ باليقين بالفكرة والتكاتف».

وأكدت أن كل من اشترك في المسابقة فاز بمساهمته في إنقاذ بيئة الإمارات والحفاظ عليها، فالمساهمة في الحفاظ على مكتسبات الوطن البيئية لا تقل أهمية عن الحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته.

فيما قالت الدكتورة همسة صالح العماري مدير كليات التقنية العليا بالعين: «لا يخفى علينا حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، على الارتقاء بكل مرافق الدولة ومؤسساتها وكافة أجهزتها، والاستمرار في نهوضها وتحقيقها المراكز المتقدمة، إقليمياً وعالمياً في كل المجالات، ولا سيما المحافظة على الموارد واستدامتها».

مشاركة

وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام «تدوير» بالإنابة: «تأتي مشاركتنا في هذه المسابقة من منطلق حرصنا على دعم كافة الجهود التي تُعنى بنشر التوعية والتثقيف البيئي وغرس مفهوم إعادة التدوير لدى مختلف شرائح المجتمع المحلي ولا سيما فئة الطلبة من أجل خلق جيل مدرك وواعٍ أهمية تقليل النفايات وفرزها ».