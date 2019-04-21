24 مبرّداً لمياه الشرب على شاطئي الكورنيش والحديريات

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي من خلال بلدية مركز المدينة، تركيب مبردات لمياه الشرب على كل من شاطئ الكورنيش وشاطئ الحديريات، وذلك بهدف إسعاد رواد الشواطئ وتوفير مصادر صحية لمياه الشرب في هذه المرافق الترفيهية العالمية المواصفات. وأشارت بلدية مركز المدينة إلى أن هذا المشروع يعبّر عن التزام بلدية مدينة أبوظبي بإيجاد أرقى وأفضل المرافق الترفيهية المتكاملة على مستوى العالم، كما يندرج ضمن المبادرات التي تساهم في إسعاد المجتمع، وكذلك تحويل مرافق أبوظبي الترفيهية إلى وجهة مفضلة لدى سكان أبوظبي وزوارها وسيّاحها.

على الصعيد ذاته، أشارت البلدية إلى أنها نشرت على شاطئي الكورنيش والحديريات 24 مبرداً لمياه الشرب، حيث تم تركيب 12 مبرداً على شاطئ الكورنيش و12 مبرداً على شاطئ الحديريات.

وأوضحت البلدية، أن مبردات المياه الجديدة تتميز بمواصفات عالية من الأمان لمستخدميها، كما تم اختيار الشكل الهندسي والألوان المميزة التي تضيف مشهداً جمالياً يتكامل مع مكونات الشاطئ ومرافقه الخدمية.