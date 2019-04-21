إطلاق مجلس المهندسين الشباب في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جمعية المهندسين الإماراتية عن الإطلاق الرسمي لمجلس شباب الجمعية. جاء ذلك خلال ملتقى المهندسين الشباب الأول الذي نظمه مجلس المهندسين الشباب في جمعية المهندسين الإماراتية أول من أمس بمنطقة حي دبي للتصميم بحضور معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، والمهندسة جميلة الفندي الشامسي المدير العام لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبدأت فعاليات الملتقى بعزف النشيد الوطني أعقبه كلمة للدكتورة نهلة أحمد حميد القاسمي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الإماراتية، المشرف العام لمجلس المهندسين الشباب رحبت من خلالها بالضيوف ورفعت أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الداعم الأول لجمعية المهندسين، وأشادت بقرار مجلس إدارة جمعية المهندسين برئاسة المهندس محمد محمود مشروم بتشكيل مجلس خاص للمهندسين الشباب برئاسة المهندسة خلود صالح الحمادي.

اطلاق

وأعلنت الدكتورة نهلة حميد القاسمي عن الإطلاق الرسمي للمجلس، مشددة على أهمية دور المجلس في الارتقاء بالعمل الهندسي ودعم توجهات الدولة بالاستثمار بالطاقات الشابة، في سبيل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد معالي وزير تطوير البنية التحتية خلال جلسة حوارات للشباب (يوم في حياة مهندس)، أهمية نقل التجارب والمعارف بين الأجيال ودور ذلك في تطوير منظومة العمل، كما تطرق إلى عدد من المحطات في مسيرته المهنية التي صقلت مقدرته المهنية وكونت شخصيته، داعياً المهندسين الشباب إلى اغتنام الفرص في مجال العمل والتعلم من تجارب وخبرات الآخرين، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المهندس الإماراتي أثبت كفاءة وقدرة متميزتين.

ركيزة

وأشار معاليه إلى أن الشباب ركيزة أساسية في نهوض وبناء وتنمية دولة الإمارات، وداعم رئيسي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق النهضة الحضارية ورؤية الإمارات 2021، وصولاً إلى المئوية 2071، لذلك يجب الاهتمام بهم والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية بمختلف المجالات ومنها قطاع البنية التحتية.

بدورها أبانت المهندسة خلود صالح الحمادي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين رئيسة مجلس المهندسين الشباب أن الملتقى يعد فرصة لتبادل الرؤى والأفكار. فالمهندسون الشباب يمثلون إحد دعائم نهضة وطننا الحبيب، ويجدون كل الدعم والاهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة والمتأصل منذ عهد الراحل المقيم المؤسس والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. مؤكداً أن الدولة تشهد نقلة نوعية على كل الصعد والمستويات.

شكر

اختتمت المهندسة خلود صالح الحمادي كلمتها بالشكر لجمعية المهندسين بإطلاقها مبادرة تكوين مجلس خاص لشباب المهندسين، تعزيزاً وتفعيلاً لدور الشباب في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة. وجميع الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح الملتقى.

وتضمن الملتقى الذي أقيم بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب جلسات حوارية تفاعلية وورش عمل.