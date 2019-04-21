«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع شركات برازيلية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فرناندو لويس ليموس إيقريجا، سفير جمهورية البرازيل لدى الدولة.

ورحب الطاير في مستهل الزيارة بالسفير البرازيلي لدى الدولة، مؤكداً أهمية التعاون بين الهيئة والمؤسسات والشركات البرازيلية وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع، والاستفادة من خبرات الجانبين، واستعرض خلال اللقاء برامج وخطط ومشروعات الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي عالمياً.

وتطرق الطاير للمشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تسهم الهيئة في تحقيق هذه الرؤية من خلال التأسيس لبنية تحتية قوية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والماء. وتبلغ قدرتها الإنتاجية المركبة 11.100 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه.

وقد تطرقت المحادثات بين الجانبين إلى تعزيز مشاركة الجناح البرازيلي خلال الدورة الـ21 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019)، الذي يقام تحت مظلة الدورة السادسة من الأسبوع الأخضر في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «في طليعة الاستدامة». ويتزامن المعرض مع الدورة الرابعة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، والدورة السادسة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر».