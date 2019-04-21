«أبطال الابتكار».. جلسة حوارية للتعرف على قصص نجاح دوائر دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جلسة حوارية بعنوان «أبطال الابتكار»، وذلك ضمن مبادرات مركز الابتكار والبحوث في الدائرة، للتعرف إلى قصص نجاح الدوائر الحائزة على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وهي: شرطة دبي، وبلدية دبي، ودائرة التخطيط والتطوير، «تراخيص».

وحضر الجلسة التي جرت في مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بديوان صاحب السمو حاكم دبي، عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعدد من المسؤولين في الدائرة ومن ديوان صاحب السمو الحاكم، والجهات المشاركة، وجاء تنظيمها حرصاً من الدائرة على التفاعل مع استراتيجية دبي للابتكار، ومبادراتها القيّمة، وترسيخ ثقافة الابتكار لدى موظفي حكومة دبي.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تولي مسألة الابتكار أهمية كبيرة، وترعى المبتكرين، وتتبنى ابتكاراتهم، وتشجع الموهوبين على الابتكار في مختلف القطاعات من أجل تعزيز مكانة دبي والمحافظة على تنافسيتها عالمياً.

وصرح بأن دائرة الموارد البشرية تلتزم بتقديم أفضل الممارسات المبتكرة في مجال الموارد البشرية، ومنها مبادرة «رحلة المبتكر» إحدى مبادرات «مركز البحوث والابتكار» التابع لإدارة معلومات الموارد البشرية بالدائرة، والتي يتم من خلالها تسليط الضوء على الابتكارات الحكومية، وفهم تجارب المبتكرين، سعياً لجعل حكومة دبي متقدمة على نحو دائم وفي صدارة الابتكار والتميز، مشيراً إلى أن «راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية» تعد واحدة من المبادرات الحكومية الاستثنائية، والتي تعنى بالمبادرات الحكومية الرائدة والتي ساهمت بشكل كبير في إسعاد وتسهيل تجربة الجمهور في تلقي مختلف الخدمات المقدمة لهم بطرق مبتكرة وبيسر وسهولة.

وأضاف المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن القيادة الرشيدة تحرص على أن يلتزم القطاع الحكومي بتبني ثقافة الإبداع والتميز والابتكار في تقديم الخدمات للمتعاملين، بما يحقق رضاهم ويتيح حصولهم على خدمات حكومية عالية الجودة .

مشاركة

وأدار الجلسة الحوارية «أبطال الابتكار» راشد اليديوي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشاركت فيها عدة جهات حكومية فائزة في راية حمدان بن محمد للحكومة الذكية، حيث استعرض العقيد الدكتور صالح راشد الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، في شرطة دبي، مبادرة «مركز الشرطة الذكي 2018»، والتي أهّلت شرطة دبي للفوز في الراية .

تطبيق

كما استعرضت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، تطبيق «منتجي» الذي أهّل بلدية دبي للفوز بالراية لعام 2017، حيث حققت مبادرة منتجي قيمة مضافة للشركات والمستثمرين الذين يسعون لتسجيل خمس مجموعات من تصنيف المنتجات والتي تشمل: المكملات الصحية، مستحضرات التجميل، والعناية الشخصية، العطور، مضادات الجراثيم، والمنظفات من خلال الاستخدام الفعال للتكنولوجيا، وقد أسهمت المبادرة في تقليل زمن إجراء الخدمة من 93 يوماً إلى يومين فقط بنسبة انخفاض 98% إلى جانب تحقيقها لنسبة 97% بمؤشر رضا المتعاملين ورفع جودة الخدمة إلى 92%، بالإضافة إلى تمكين المستهلكين من التعرف إلى حالة تلك المنتجات، والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام من خلال قاعدة بيانات مفتوحة لأكثر من 200000 منتج.

شامل

وقام أحمد محمد علي يحيى من دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، خلال الجلسة الحوارية «أبطال الابتكار» كذلك باستعراض «مبادرة الشامل» والتي حصلت على راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، في دورتها الثانية لعام 2014، حيث أسهمت المبادرة في تحسين إجراءات الرخص التجارية .