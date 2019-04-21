الإعلان عن فرص استثمارية للحدائق العامة الكبرى في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بلدية دبي عن فرص استثمارية متعددة في حدائق الإمارة العامة التابعة للدائرة، وذلك من خلال مساحات الفعاليات، وتخصيص مساحات مختلفة للمطاعم والأنشطة التجارية المختلفة وفتح الباب أمام المستثمرين لتقديم أفكارهم الاستثمارية كذلك، وذلك ضمن خريطة استثمارية لكل حديقة.

وصرح المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن الدائرة تهدف إلى دعم توجهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين في الإمارة.

وأضاف الهاجري: «تقدم بلدية دبي إسهامات كبيرة من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار، بتعزيز الاقتصاد المنوع في دبي، وضمان محافظتها على تنافسيتها وريادتها، لتظل الخيار الأول للمستثمرين ورجال الأعمال الباحثين عن أفضل الملاذات والفرص الاستثمارية».

من ناحية أخرى، قال نجيب محمد صالح مدير إدارة الاستثمار ببلدية دبي: إن هناك فرصاً استثمارية عديدة متاحة بما في ذلك الاستثمار في ست من الحدائق العامة الكبرى التابعة للبلدية وهي: الخور وزعبيل ومشرف والممزر والصفا، إضافة إلى الحديقة القرآنية التي افتتحتها بلدية دبي مؤخراً في منطقة الخوانيج.

وأضاف في هذا الشأن: «تهدف الفرص المطروحة إلى استثمار ما يقارب 10% من مساحة كل حديقة لتنفيذ مشاريع استثمارية وندعو المستثمرين كذلك بتقديم أفكارهم في هذا المجال لدراسة الطرق المثلى التي من الممكن أن تكون مجدية.

وتمتاز حديقة الخور بمرافقها وخدماتها المميزة، ومنها مناطق الرحلات والشواء وألعاب الأطفال والرحلات البحرية وتأجير الدراجات الهوائية، فضلاً عن طيف واسع من المرافق، مثل مركز دبي دولفين ومدينة الطفل التي تضم أقسام عرض مختلفة، واستقبلت الحديقة ما يقارب 3.8 ملايين زائر خلال الـ 3 سنوات الماضية.

أما حديقة الممزر الذكية فتمتاز بمساحتها الشاسعة وموقعها الفريد على رمال الشاطئ الذهبية حيث تتعدد المناطق والمواقع الترفيهية والترويحية التي تحتضنها الحديقة الرائعة. وتوفر الحديقة خدمات التسهيلات الشاطئية وألعاب الأطفال وتأجير الشاليهات والملاعب الرياضية الشاطئية، فضلاً عن المسابح ومنصة التزحلق بالألواح، إضافة إلى الكثير من الأنشطة المتنوعة. وتستقبل الحديقة أكبر عدد من زوار الحدائق العامة الكبرى في إمارة دبي، حيث وصل عدد الزوار خلال الـ 3 سنوات الماضية إلى ما يقارب 5.7 ملايين زائر. وتضم حديقة مشرف والتي تعتبر حديقة وطنية قد وصل عدد زوارها خلال الثلاث سنوات الماضية إلى ما يقارب 3.35 ملايين زائر.

أما حديقة زعبيل والتي تحتضن برواز دبي والتي جلبت مليون زائر في 2018 وذات الموقع الحيوي.

حديقة الصفا والمطلة على القناة المائية، وقد تجاوز عدد زوارها خلال الثلاث سنوات الماضية الـ 730 ألف زائر.

مشاركة

شاركت بلدية دبي مؤخراً في «ملتقى الاستثمار السنوي 2019»، حيث سجلت حضوراً مميزاً لها أمام وفود المستثمرين الذين يمثلون أكثر من 140 دولة من شتى أنحاء العالم. وكان الهدف من مشاركة الدائرة في هذا الحدث السنوي تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الحدائق العامة في إمارة دبي، من خلال مساحات الفعاليات، وتخصيص مساحات مختلفة للاستثمار. ويعتبر ملتقى الاستثمار السنوي 2019 الحدث العالمي الأكبر للمستثمرين.