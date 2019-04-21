نهيان بن مبارك يبحث العلاقات الثنائية مع وفد أسترالي

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، بقصره مساء أمس، أعضاء البعثة التجارية للمجلس الأسترالي الخليجي، برئاسة مارك فيل الذي شغل سابقاً منصب وزير التجارة ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الأسترالية.

واستعرض معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مع أعضاء الوفد الأسترالي العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، والعمل على زيادة الاستثمار في المجالات التي تعود بالنفع لصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، أكد بيتر واتسون عضو البعثة أهمية تبادل الزيارات بين الوفود الأسترالية والإماراتية، مشيراً إلى أن هذه الزيارات من شأنها أن تقوي العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن الهدف من هذه الزيارة هو السعي لجمع ممثلي القطاعات الحكومية والدبلوماسية والخاصة لتحقيق تبادل تجاري أفضل وتعاون أكبر، عبر استكشاف المجالات الاقتصادية والسياسية المشتركة، بما يشمل التجارة الحرة والصحة والتعليم والتوظيف والتدريب المهني وفرص الاستثمار والبناء والرياضة والسياحة والطاقة المتجددة، إضافة إلى تشجيع السياسات والبرامج التبادلية وإقامة روابط مستدامة بين القطاعين العام والخاص بين البلدين.

حضر المقابلة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان والقائمة بالأعمال في سفارة أستراليا لدى الدولة جولي شمس وبنكاج سافارا الممثل التجاري لغرب أستراليا.