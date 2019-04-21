سفارة الدولة في إيطاليا تفتتح معرض السجاد الأفغاني اليدوي

المصدر: روما - وام

افتتحت سفارة الدولة في الجمهورية الإيطالية معرض السجاد الأفغاني المصنوع يدوياً تحت شعار «تمكين المرأة الأفغانية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً»، والذي عملت على نسج سجاده نساء أفغانيات، وذلك 2019 في دير «سان جوفاني باتيستا دي جينوفيزي» وسط العاصمة الإيطالية روما. ويأتي افتتاح المعرض انسجاماً مع عام التسامح وضمن مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان لتسليط الضوء على الظروف التي تعيشها المرأة الأفغانية، والعمل على توفير فرص عمل لها تتناسب مع عادات وتقاليد بلادها.

وشهد حفل الافتتاح السيناتور روبيرتا بينوتي - وزيرة الدفاع السابقة ورئيسة جمعية الإمارات - إيطاليا، وعبدول سيديير نور - نائب سفير أفغانستان لدى إيطاليا، إضافة إلى وفد من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وعدد من السفراء والقناصل المعتمدين لدى الجمهورية الإيطالية والفاتيكان ومنظمات الأمم المتحدة، وجمهور غفير من الإعلاميين والأكاديميين والمهتمين بالفنون.

ويسهم «مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد» من خلال برنامجه الريادي لصناعة السجاد في تعزيز التنمية المجتمعية المستدامة من خلال تمكين أكثر من 4000 حرفية متخصصة في إنتاج السجاد اليدوي الأفغاني.