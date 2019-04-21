تكريم الفائزين بجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة اليوم

المصدر: دبي - البيان

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، سيقام اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة في دورتها السابعة، وذلك في قاعة الجوهرة في مدينة جميرا.

وقال محمد العمادي رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الأميرة هيا للتربية الخاصة، إن الجائزة تسلمت في دورتها السابعة 155 طلباً للترشح فاز منها 33 مرشحاً من مختلف مراكز التربية الخاصة في دول المنطقة.

وأوضح العمادي، أن الترشيحات المقدمة للجائزة تنوّعت بين خمس فئات رئيسية تتمثل في فئة الأخصائي المتميز، وفئة التميز المؤسسي، وفئة التميز الإداري، وفئة الأسرة المثالية، وفئة المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن هذه الدورة من الجائزة تتميز بإضافة فئة جديدة تتيح الفرصة أمام معلمي الدمج في مدارس التعليم العام للمشاركة وتقديم طلباتهم عبر المدارس والمؤسسات التعليمية التي يعملون بها.