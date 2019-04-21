الاحتفال بالسنة الدولية لجدول «العناصر الكيميائية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نظمت الجمعية الكيميائية الإماراتية الملتقى العلمي احتفالاً بالسنة الدولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية 2019 ومواكبة لاحتفالات الدولة بعام التسامح بمشاركه وفود من الأساتذة والطلبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الخاص على مستوى الدولة.

وقالت الكيميائية موزة الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية: اعتمدت هذه السنة الدولية الجمعية العامة للأمم المتحدة وأقرها المؤتمر العام ليونسكو كمبادرة للعمل على مدار عام كامل على رفع مستوى الوعي بالكيمياء وتطبيقاتها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت رئيسة الجمعية: يندرج الجدول الدوري للعناصر الكيميائية في عداد أهم الإنجازات التي حُققت في مجال العلوم. ولا تقتصر أهميته على تجسيد جوهر الكيمياء وحدها، بل كذلك مجالي الفيزياء والأحياء، الأمر الذي يجعل منه أداة فريدة تُمكّن العلماء من التنبؤ بالبنية الإلكترونية للعناصر وخواصها سواء كانت على كوكب الأرض أو في أي بقعة من هذا الكون. ولا يعدّ هذا الجدول مجرّد دليل أو لائحة بالذرات المعروفة في الكون، بل نافذة نطل منها كي نزداد فهماً للعالم. وتجدر الإشارة إلى أنّ عام 2019 يصادف الذكرى 150 لإنشاء الجدول الدوري على يد العالم الروسي ديميتري إيفانوفيتش مندليف.

وقامت الكيميائية موزة الشامسي رئيسة الجمعية بتكريم الفائزين في المسابقة الكيميائية الخاصة بالسنة الدولية كما كرمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة والمشاركين في تقديم أوراق العمل.