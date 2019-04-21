الشعبة البرلمانية تختتم مشاركتها في اجتماعات لجنة التنمية المستدامة بالجمعية الآسيوية

المصدر: روسيا - البيان

اختتمت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي مشاركتها في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، التي نظمها مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية في مدينة ناريان مار.

ومثل وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية كل من حمد عبدالله بن غليطة الغفلي، والمهندسة عزة سليمان بن سليمان، والدكتورة نضال محمد الطنيجي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وقال حمد الغفلي، إنه جرى خلال الاجتماع مناقشة دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانات في الجمعية الآسيوية في تنفيذها، فضلاً عن عدد من القرارات بشأن القضاء على الفقر.

وقالت المهندسة عزة سليمان، إنه تم خلال الاجتماع الأخذ بمقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية الخاصة بمشروع قرار سوق الطاقة الآسيوية المتكاملة ومشروع قرار الشؤون المالية، وضمان الجهود لتحقيق النمو الاقتصادي ومشروع قرار بشأن القضاء على الفقر ومشروع قرار بشأن دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.