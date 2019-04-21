محاكم دبي تنظّم معرض «طريق السفر العاشر»

المصدر: دبي - البيان

افتتح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، وبحضور عبدالرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، وبدر أهلي مدير السفريات الحكومية في دناتا، وصلاح منصور مدير تطوير الأعمال والسياحة في القطاع الحكومي في دناتا، معرض «طريق السفر العاشر»، بتنظيم إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في محاكم دبي بالتعاون مع «دناتا»، حرصاً منها على إسعاد موظفيها، من خلال تعزيز التعاون وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والخاصة، لتوفير أرقى الخدمات لموظفي محاكم دبي.

وتم خلال المعرض التعريف بآخر العروض والمستجدات في مجال السياحة والسفر وتقديم العروض الخاصة بفصل الصيف، والتي تعتبر فترة الذروة للسفر والسياحة والاستجمام، حيث شارك في المعرض العديد من الفنادق والشركات العالمية.