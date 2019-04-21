مناقشة مشاريع العمليات المركزية وفق مئوية شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي بالتنسيق مع إدارة الابتكار واستشراف المستقبل ورش عمل تم فيها مناقشة واستشراف مستقبل العمليات الشرطية لقطاع العمليات المركزية لتحديد المشاريع المستقبلية الرئيسية للقطاع، التي تحقق أهداف مئوية شرطة أبوظبي 2057.

حضر ورش العمل ما يقارب 90 ضابطاً من مختلف القطاعات الشرطية وخبراء من جامعات محلية وشركات خاصة ومختصين.

وجرى توظيف منهجية بناء السيناريوهات المعتمدة لدى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وشملت محاورها التقنيات القابلة للارتداء، والطائرات ذاتية القيادة، والذكاء الاصطناعي والآليات ذاتية القيادة، وترتبط جميعها مع محاور مئوية شرطة أبوظبي، في الأمن الاستباقي، والعمليات الشرطية المتقدمة، وشرطي المستقبل.

وناقش المشاركون نتائج ورشة المحركات الرئيسية المؤثرة على قطاع العمليات المركزية، فيما كانت المحركات التي تم تضمينها في الورشة مبنية على تقرير 100 توجه عالمي صادر من وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وتقارير توجهات مستقبلية عالمية أخرى. وفي الجلسة الثانية حرى مناقشة الأثر والغموض المرتبط بالمحركات الرئيسية خاصة بمدى تأثيرها على العمل في شرطة أبوظبي، وقياس درجات غموضها من خلال تحديد نطاق التأثر والمرحلة الزمنية التي يقع ضمنها المحرك.

أما الجلسة الثالثة فتطرقت إلى السيناريوهات المستقبلية المتوقعة حسب نموذج تحليل (المورفولوجي) والتي تساعد على وضع سيناريوهات مستقبلية من بالجمع بين التوجهات والمحركات المستقبلية المختلفة.

وحدد المشاركون في الجلسة الرابعة التداعيات والإجراءات الاستباقية للسيناريوهات، ووضع مقترحات حول المبادرات ذات الأولوية.