بلدية دبي تعلن عن فرص استثمارية للحدائق العامة الكبرى في الإمارة

المصدر: وام

أعلنت بلدية دبي عن فرص استثمارية متعددة في حدائق الإمارة العامة التابعة للدائرة وذلك من خلال مساحات الفعاليات وتخصيص مساحات مختلفة للمطاعم والأنشطة التجارية المختلفة وفتح الباب أمام المستثمرين لتقديم أفكارهم الاستثمارية كذلك وذلك ضمن خريطة استثمارية لكل حديقة.

وصرح المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن الدائرة تهدف إلى دعم توجهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين في الإمارة مشيرا الى أن بلدية دبي تقدم إسهامات كبيرة من خلال توفير بيئة ملائمة ومحفزة للاستثمار بتعزيز الاقتصاد المنوع في دبي وضمان محافظتها على تنافسيتها وريادتها لتظل الخيار الأول للمستثمرين ورجال الأعمال الباحثين عن أفضل الملاذات والفرص الاستثمارية.

من جانبه قال نجيب محمد صالح مدير إدارة الاستثمار ببلدية دبي أن هناك فرصا استثمارية عديدة متاحة بما في ذلك الاستثمار في ست من الحدائق العامة الكبرى التابعة للبلدية وهي الخور وزعبيل ومشرف والممزر والصفا إضافة إلى الحديقة القرآنية التي افتتحتها بلدية دبي مؤخرا في منطقة الخوانيج مشيرا الى ان الفرص المطروحة تهدف إلى استثمار ما يقارب 10 بالمائة من مساحة كل حديقة لتنفيذ مشاريع استثمارية .

وتمتاز حديقة الخور بمرافقها وخدماتها المميزة ومنها مناطق الرحلات والشواء وألعاب الأطفال والرحلات البحرية وتأجير الدراجات الهوائية فضلاً عن طيف واسع من المرافق مثل مركز دبي دولفين ومدينة الطفل التي تضم أقسام عرض مختلفة واستقبلت الحديقة ما يقارب 3.8 ملايين زائر خلال ال 3 سنوات الماضية.

أما حديقة الممزر الذكية فتمتاز بمساحتها الشاسعة وموقعها الفريد على رمال الشاطئ الذهبية حيث تتعدد المناطق والمواقع الترفيهية والترويحية التي تحتضنها الحديقة الرائعة. وتوفر الحديقة خدمات التسهيلات الشاطئية وألعاب الأطفال وتأجير الشاليهات والملاعب الرياضية الشاطئية فضلا عن المسابح ومنصة التزحلق بالألواح إضافة إلى الكثير من الأنشطة المتنوعة وتستقبل الحديقة أكبر عدد من زوار الحدائق العامة الكبرى في إمارة دبي حيث وصل عدد الزوار خلال ال 3 سنوات الماضية إلى ما يقارب 5.7 ملايين زائر.

وتضم حديقة مشرف والتي تعتبر حديقة وطنية. قد وصل عدد زوارها خلال الثلاث سنوات الماضية إلى ما يقارب 3.35 ملايين زائر.

اما حديقة زعبيل والتي تحتضن برواز دبي والتي جلبت مليون زائر في 2018 وذات الموقع الحيوي بلغ عدد زوارها خلال الثلاثة سنوات الماضية إلى ما يقارب 3.1 ملايين زائر تقريبا.

وحديقة الصفا والمطلة على القناة المائية تجاوز عدد زوارها خلال الثلاث سنوات الماضية ال 730 ألف زائر حيث تعتبر ذات موقع مميز على شارع الشيخ زايد في قلب دبي .

وشاركت بلدية دبي مؤخرا في "ملتقى الاستثمار السنوي 2019" حيث سجلت حضورا مميزا لها أمام وفود المستثمرين الذين يمثلون أكثر من 140 دولة من شتى أنحاء العالم بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من الحدائق العامة في إمارة دبي من خلال مساحات الفعاليات وتخصيص مساحات مختلفة للاستثمار.