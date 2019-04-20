ارتفاع الإصابة بسرطان القولون في الدولة

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكد الدكتور عمر المرزوقي، استشاري الجراحة العامة في مستشفى راشد، أن نسبة الإصابة بسرطان القولون ارتفعت في الدولة عما كانت عليه قبل سنوات، لافتاً إلى أن المرض كان يصيب الشخص فوق سن 40 سنة، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية بدأت تظهر إصابات بين الأقل عمراً، حيث تم إجراء جراحة في القسم لشاب عمره 27 سنة.

وأوضح أن الكشف المبكر يسهم في الوصول لحالات الأورام الحميدة، التي تُدعى اللحميات، ويمكن استئصالها من دون جراحة للحيلولة دون تشكُّل خلايا سرطانية في القولون، كما يتيح كشف الخلايا السرطانية في مرحلة مبكرة إمكانية إعطاء المريض العلاج المطلوب في الوقت المناسب، ويحد من الحاجة إلى الجراحة والتدخلات الطبية الأخرى، ويسهم في تحقيق نتائج أفضل لدى المرضى.

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