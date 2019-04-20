ريم الهاشمي تتفقد مراكز توزيع الغذاء للاجئي الروهينغا في بنغلاديش

المصدر: وام

التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي - على رأس وفد من الدولة - فريقا تابعا للأمم المتحدة في بنغلاديش واستمعت منه إلى شرح حول الاحتياجات الانسانية للاجئي الروهينغا في مخيماتهم بمنطقة كوكس بازار.

حضر اللقاء سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية و ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وتفقدت معاليها والوفد المرافق لها ضمن زيارتها لبنغلاديش مراكز توزيع الغذاء التي يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة و استخدامه البصمة و البطاقات الإلكترونية لتوزيع الغذاء على المستفيدين من لاجئي الروهينغا إلى جانب تطبيقه تقنيات البلوك شين في هذا الشأن.. و زارت كذلك محطة معالجة المياه التي تشرف على تنفيذها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

جدير بالذكر أن الامارات كانت قد نفذت مشروعا العام الماضي بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم خدمات الايواء و الصحة النسائية بمبلغ مليوني دولار أمريكي.. وقدمت مساعدات منذ بدء نزوح لاجئي الروهينغا إلى بنغلاديش عبر مؤسساتها وهيئاتها الانسانية مثل هيئة الهلال الأحمر الاماراتي وجمعية الشارقة الخيرية وتعهدت بتقديم مبالغ مالية خلال مؤتمر المانحين.. و تعمل الامارات بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مساعدة نازحي الروهينغا في ماينمار بمبلغ مليون دولار أمريكي.

كانت معالي ريم الهاشمي قد التقت و الوفد المرافق خلال زيارتها لدكا .. معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية وذلك في العاصمة البنغالية.

وجاءت زيارة معاليها لدكا لمتابعة نتائج زيارة معالي رئيسة وزراء بنغلاديش لأبوظبي و لقائها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونقلت معاليها خلال اللقاء .. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لرئيسة وزراء بنغلاديش وتمنياتهم لبنغلاديش مزيدا من التقدم و الازدهار.

و جرى خلال اللقاء مناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك و سبل تعزيز التعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

و أثنت معالي ريم الهاشمي على جهود حكومة بنغلاديش من خلال استقبالها أكثر من مليون من لاجئي الروهينغا الذين تقطعت بهم السبل.

تجدر الإشارة إلى أن معاليها كانت قد استهلت زيارتها لبنغلاديش بزيارة مخيمات لاجئي الروهينغا في كوكس بازار والمستشفى الماليزي الميداني الذي تم تمويله من قبل دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و الحكومة الماليزية.. و اطلعت على الخدمات و الرعاية الصحية و العمليات التي تجري في المستشفى الذي يعتبر من أكبر المستشفيات ويوفر خدماته الطبية للاجئين بالمخيم.