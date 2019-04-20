100 مليون درهم قيمة معروضات "نوادر اللؤلؤ" فى دبي

المصدر: وام

تستضيف دبي الخميس وحتى السبت المقبلين فعاليات معرض "نوادر اللؤلؤ" الذي ينطلق بالتزامن مع سباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدما بدعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

واعرب مصطفى الفردان رجل الأعمال الذى يشرف على نوادر اللؤلؤ وشارك بأعماله ومقتنياته النادرة في مهنة الغوص وتجارة اللؤلؤ بالعديد من المعارض عن شكره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم صاحب الفضل في تطور هذا الحدث عندما قدم فكرة إطلاق السباق ودعم مشوار الحدث الحافل طوال 29 عاما.

واوضح ان المعرض متخصص في توثيق تراث الغوص على اللؤلؤ منذ الاف السنين وتقديمه بشكل حضاري متميز وبالتقنية الحديثة حيث ستعرض مجموعة نادرة من عجائب اللؤلؤ الطبيعي من جميع انحاء العالم تقدر قيمتها ب 100 مليون درهم حيث تحتوي هده المجموعة على شهادات من مختبرات عالمية غنية بالتفاصيل والمعلومات.

واشار الى أن أهداف المعرض تتلخص في العمل على حسن عرض المقتنيات التاريخية المرتبطة بمهنة الغوص وإبرازها للاجيال المعاصرة بشكل حديث والتعاون مع المؤسسات الثقافية ودور المتاحف الخليجية والعالمية من اجل إبراز دور الغوص على اللؤلؤ واثره في تراث دولة الإمارات والمنطقة اضافة الى الترويج لثقافة وتراث الغوص وتجارة اللؤلؤ وذلك بموازاة الاعتناء بالمحافظة عليه واستدامته للأجيال القادمة بجانب القيام بالدور الإيجابي المرادف الذي يهدف إلى مشاركة ثقافة الإمارات إلى العالم وإضافة أيفونة اقتصادية جديدة في السياحة التراثية في الدولة.