السلال الفلاسي يستقبل الملحق الصحي للدولة في ألمانيا

المصدر: دبي-البيان

استقبل اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمقدم دكتور محمد الجناحي، مدير إدارة خدمات السفر وشؤون العلاج، عبدالله أحمد ناصر، الملحق الصحي للدولة في ميونخ بألمانيا، والدكتورة سهيلة حسين قايد، مدير مكتب صحة دبي بلندن، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع الجهات الخارجية المعنية بالعلاج، وتماشياً مع سياسة القيادة الرامية لمتابعة سير إجراءات إرسال المرضى من منتسبي الشرطة للعلاج خارج الدولة.

وقال اللواء السلال إن القيادة العامة لشرطة دبي تبذل الجهود بشكل مستمر لمتابعة الحالات الصحية لموظفيها الذين يتلقون العلاج خارج الدولة، وأن تسهيل الإجراءات وتبسيطها ومعرفة خطة العلاج كاملة، هي من الأولويات التي يتم متابعتها وتحديثها بشكل مستمر، وكذلك التواصل مع الملحق الصحي للدولة في المدن التي يتم إيفاد المرضى إليها يشكل نوعاً من التكامل في تقديم رعاية وخدمة تسعد الموظفين، وتكون لها نتائج ناجحة، منوهاً أن هذا اللقاء يأتي ضمن هذا النهج المستمر الذي تحرص عليه شرطة دبي تجاه المورد البشري، وأَضاف اللواء السلال، أن الإدارة العامة للشؤون الإدارية، تتابع الحالات الصحية للموظفين المرسلين للعلاج في الخارج عبر برنامج حديث يوضح سير الطلب منذ موافقة اللجنة الطبية وفي مرحلة العلاج وحتى الانتهاء من العلاج.

وأكد العميد رفيع أن الفترة الأخيرة شهدت عملية التواصل والتنسيق بين الملحقيات المعنية بالجانب الصحي وشرطة دبي، تطوراً إيجابياً وتنسيقاً كبيراً، ما ساعد في تعزيز وتحقيق الأهداف التي تضعها اللجنة الطبية، مثل التحديد الدقيق للمكان الأفضل للعلاج. ونوه أن هذا التواصل سوف يستمر، من أجل تطوير قائمة الأماكن التي تقدم رعاية صحية عالية المستوى.

وناقش الحضور العديد من المحاور المتعلقة بعملية التنسيق المشترك، وفرص التحسين من خلال طرح نماذج وأمثلة لحالات صحية تم التعامل معها سابقاً، والأمراض المستعصية، والإصابات والعلاج الطبيعي، واستقطاب الأطباء الزائرين عند الحاجة ووفقاً لإحصائيات الحالات التي تستدعي ذلك، وكذلك النظام الصحي المعمول به في ألمانيا وبريطانيا.