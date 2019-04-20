«الهيئة الاتحادية»: 95 % اعتماداً ذكياً لمخططات المياه و90 % للكهرباء

المصدر: دبي - وائل نعيم

حققت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ما يفوق 88% في مؤشر جودة الخدمات الإلكترونية ـ الذكية، في حين حققت 96% في مؤشر جودة المواقع الإلكترونية، وتشير بيانات الهيئة إلى أن نسب استخدام القنوات الذكية في الحصول على بعض الخدمات خلال عام 2018، تعدت 90 %، مثل نسبة اعتماد مخططات الكهرباء التي بلغت أكثر من 90 %، ونسبة اعتماد مخططات المياه التي بلغت 95 %.

وقال محمد صالح، مدير عام الهيئة لـــــــ«البيان»، استكملت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال 2018، عملية التحول الإلكتروني ـ الذكي الشامل بنسبة 100% حسب البيانات الصادرة عن فريق ممكنات الحكومية الذكية التابع لهيئة تنظيم الاتصالات.

وأضاف: إن عملية تحديث بيانات المتعاملين التي قامت بها الهيئة مؤخراً، كان لها الدور الكبير في إنجاز الهيئة لعملية التحول الذكي الشامل، وتضمنت تلك العملية العديد من الإجراءات، من بينها التوقف التام عن إصدار الفواتير المطبوعة والاستعاضة عنها بــــــ«الفاتورة الخضراء» التي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني، وتركيب 120 ألف عداد ذكي من أصل 350 ألف عداد ضمن مشروع الهيئة لإحلال كل العدادات القديمة، وهو المشروع المتوقع الانتهاء منه خلال عام 2021، وسيسهم في تقديم خدمات أكثر موثوقية وفعالية. وقال محمد صالح: إن البيانات المتوفرة تشير إلى أن مجمل نسبة استخدام القنوات الذكية من إجمالي عدد الخدمات المقدمة خلال عام 2018، بلغت 45 %، ارتفعت مع نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 51 %، إلا أنها تظل دون المستوى الذي تطمح إليه الهيئة، وهو ما تعمل عليه الآن بكل طاقاتها.

وذكر أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، قامت خلال 2018، بتطوير التطبيق الذكي الخاص بها وإطلاقه بحلته الجديدة، حيث وفرت إمكانية الوصول إلى معلومات تهم المتعامل مثل مقارنة الاستهلاكات للمساعدة في الترشيد، وبلغ عدد الخدمات المقدمة في التطبيق 12 خدمة متنوعة من بينها: سداد الفواتير، إصدار شهادة براءة الذمة، اعتماد مخططات الكهرباء والماء، إصدار شهادات خلو الأرض من الخدمات، تقديم طلبات التوصيل الجديدة، تقديم الاقتراحات والبلاغات، إضافة إلى استحداث خدمة الخصم المباشر.