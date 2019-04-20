تعاون بين «وام» ووكالة الأنباء الفيتنامية

المصدر: هانوي - وام

عقد مجلس إدارة منظمة وكالات أنباء آسيا والمحيط الهادئ (اوانا) اجتماعه الرابع والأربعين أمس في العاصمة الفيتنامية هانوي بمشاركة وفد من وكالة أنباء الإمارات برئاسة محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات.

وركز الاجتماع الذي استضافته وكالة الأنباء الفيتنامية (في إن إيه) على ثلاثة محاور رئيسية هي: استراتيجيات وكالات الأنباء في الاستجابة للمتغيرات في استخدام الوسائل المعلوماتية خاصة في مجال الفيديو، والتصدي للأخبار الكاذبة وتحري المصداقية وكيفية استعادة الثقة في الإعلام التقليدي.

كما وقعت وكالة أنباء الإمارات (وام) اتفاقية مع وكالة الأنباء الفيتنامية «في إن إيه» لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي.

وقع الاتفاقية محمد جلال الريسي ، وغوين داك لوي المدير العام لوكالة الأنباء الفيتنامية.