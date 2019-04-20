الدفاع المدني يشدد على إجراءات السلامة في الخيام الرمضانية

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

دعت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية إلى ضرورة الالتزام بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة عند إنشاء الخيام الرمضانية، وحذرت من قيام البعض بإنشاء الخيم دون الرجوع إلى الجهات المختصة للتأكد من توافر شروط الوقاية والسلامة التي حددها الدفاع المدني.

وتضمنت شروط السلامة المطلوبة لإصدار تراخيص الخيم كما حددتها القيادة العامة للدفاع المدني، عدم استعمال الخيام للتخزين أو استخدام الأفران والسخانات ومواقد الطهو بداخلها وكذلك ضرورة وضع وحدة معالجة هواء خارج الخيمة في حالة وجود تكييف داخلي، مع تزويد الخيمة بالهواء عن طريق قناة تكييف بطول لا يقل عن 5.1 أمتار من جهاز التكييف حتى الخيمة، وأن تكون وحدة التكييف مخصصة لهذا الغرض، وكذلك أن تكون المصابيح الكهربائية الخاصة بالإنارة الداخلية بعيدة عن قماش الخيمة بما لا يقل عن 50 سم، وكذلك يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل مواسير حماية، إضافة إلى توفير قاطع كهربائي تلقائي مع مراعاة توزيع الأحمال الكهربائية على القواطع التلقائية وتزويد كل وحدة تكييف داخل الخيمة بقاطع خاص بها ومعالجة الديكورات الداخلية وأقمشة الزينة بمواد تبطئ انتشار اللهب.

وأيضاً يجب أن تكون الأقمشة والمواد المصنعة منها الخيام مقاومة للهب، وأن تحقق المواصفات المعتمدة بهذا الخصوص، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من طفايات الحريق اليدوية، وتوفير مراقب سلامة واحد أو أكثر لدى الجهة المسؤولة عن تركيب الخيام لمتابعة حالات الطوارئ، بشرط أن يكون ملماً باستخدام مطفئات الحريق وإجراءات الطوارئ، وأن تتوافر لديه وسيلة اتصال مباشر بالدفاع المدني عند الطوارئ أو الحاجة إلى أية استشارات.

طوارئ

كما تتضمن الشروط أن يكون عدد مخارج الطوارئ واتساعها وارتفاعها حسب متطلبات الوقاية والسلامة، بحيث يتناسب مع حجم الخيمة وعدد شاغليها وموقعها والمواد المصنوعة منها أو الموجودة في داخلها، كما يجب ألا تقل المسافة بين أي خيمة وأخرى أو بين أقرب جدار لها عن أربعة أمتار، بشرط أن تكون المسافة خالية من الأوتاد والحبال والعوائق الأخرى.

ويجب أن تترك مسارات بين صفوف الكراسي والطاولات تتيح لشاغلي الخيام الخروج بسرعة ويسر في حالات الطوارئ، ويكتب على مخارج الطوارئ عبارة مخرج طوارئ باللغتين العربية والإنجليزية وباللون الفسفوري المضيء في الظلام، وتوفير العدد الكافي من طفايات الحريق المناسبة وبالأحجام المطلوبة في كل خيمة.

ويجب أن تكون هياكل الخيام صلبة ومتينة ولا تنهار بفعل الحرارة أو الرياح الشديدة والتأكد من اختيار المكان المناسب لنصب الخيمة بحيث تكون بعيدة عن مصادر الخطر المختلفة بما فيها المخاطر البيئية والصحية، وأن يكون موقعها بعيداً عن مناطق تخزين المواد القابلة أو سريعة الاشتعال.

ووجهت القيادة كافة إدارات الدفاع المدني على مستوى الدولة برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الفضيل، كما ستنظم إدارات الدفاع المدني زيارات ميدانية على الأسر التي تقوم بإعداد الوجبات الرمضانية لخيم إفطار الصائمين، التي تقيمها مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية للوقوف على مدى توافر اشتراطات السلامة في مطابخها، ولتوعية .

استعداد

أكدت القيادة العامة للدفاع المدني أن رجالها دائماً في حالة استعداد لمواجهة أي طوارئ على مدار العام، وخاصة في أوقات المناسبات والأنشطة التي تستلزم إجراءات أمن وسلامة إضافية، مثل شهر رمضان، الذي يشهد العديد من الفعاليات المجتمعية، مبينة أن كافة مراكز الدفاع المدني في الدولة ستكون على استعداد تام طوال أيام شهر رمضان لمواجهة أي طارئ.