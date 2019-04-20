يوم مفتوح في الظفرة لتوظيف 704 مواطنين

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس، المواطنين الذكور الباحثين عن عمل لاغتنام الفرصة، لحضور اليوم المفتوح للتوظيف لمسرعات التوطين في منطقة الظفرة، الذي من المقرر أن يعقد يوم الاثنين المقبل (بعد غد)، في صالة أفراح مدينة زايد، حيث ستوفر الوزارة 704 شواغر في العديد من الوظائف والمؤهلات المختلفة.

وتنطلق فعاليات اليوم المفتوح في تمام الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 4 مساء، حيث ستغطي الوظائف المعروضة العديد من المهنة المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، إذ من المقرر أن يتم توزيع المواطنين المقبولين على 3 مدن للعمل فيها هي الظفرة والرويس، وأبوظبي.

وأكدت الوزارة عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «توتير»، أهمية إحضار المواطنين للهوية الأصلية والسيرة الذاتية حتى يمكنهم التقدم والتسجيل في قاعدة البيانات للوزارة التي تسمح بتوجيه المواطنين إلى الشواغر في الشركات المشاركة في فعاليات اليوم المفتوح.

ومن المقرر أن يستقبل اليوم المفتوح للتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل من حملة شهادات الثانوية العامة، والدبلوم والبكالوريوس، حيث سيشهد عقد مقابلات وظيفية مباشرة مع المواطنين الحضور، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على فرص العمل المناسبة سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي ستبرم مباشرة بين المواطنين الذين يجتازون المقبلات والشركات المعنية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير أيام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم إلى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة، ومن ثم مرحلة الإرشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة، والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية، وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية، وهي المرحلة الأخيرة.