مبادرة لتنظيف شاطئ مدينة المرفأ

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت شرطة أبوظبي مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ وقاع البحر في مدينة المرفأ ضمن فعاليات الدورة الــ11 لمهرجان الظفرة البحري بمشاركة عدد كبير من المتطوعين.

وأوضح العقيد محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أن المبادرة تعد ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في مختلف الفعاليات المجتمعية وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية. ولفت إلى أنها تعزز الاهتمام بالبيئة البحرية والحفاظ على المظهر الحضاري للشواطئ والمرافق العامة، ونشر الوعي البيئي بين المرتادين.

كما نظمت لجنة تفعيل الرياضات المائية بالمركز، مسابقة التجديف بقوارب الكاياك، وتضمنت المسابقة شوطين للمنتسبين والمنتسبات بمشاركة جمهور المهرجان وتعليمهم كيفية استخدام قوارب الكاياك.