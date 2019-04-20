شرطة أبوظبي تشارك في فعالية أصحاب التوحد

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في فعالية للتعريف بمرض التوحد، نظمها مركز أبوظبي للتوحد بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، في مركز المشرف مول التجاري.

وتم تقديم مجموعة من الفقرات التعليمية والترفيهية، والتعريف بدوريات ومهام الشرطة والدفاع المدني، ما أسهم في إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال، من أصحاب الهمم، وأقرانهم الأصحاء، ومنحهم فرصة لإظهار طاقاتهم وإبداعاتهم.وأكد المقدم محمد علي الظاهري، مدير مركز شرطة الروضة في مديرية شرطة العاصمة، أهمية المشاركة في الفعاليات والبرامج الهادفة في إطار تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع.