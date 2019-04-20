«طرق دبي» و«الشرطة» ترصدان 700 مخالفة لركاب الحافلات

المصدر: دبي-البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بالتعاون مع شرطة دبي حملات تفتيشية مشتركة وموسّعة على حافلات وسائل المواصلات العامة ومرافقها، في إطار حرص الهيئة على التزام الركاب القواعد والإرشادات المعمول بها في هذا المرفق الحيوي.

وثمّن محمد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، جهود شرطة دبي الفعّالة في إنجاح الحملات، ودورها موضحاً أن الحملات أسفرت خلال مدتها البالغة 4 أيام، عن تحرير 739 مخالفة بحق المتجاوزين للسلوكيات الحضارية المعمول بها عند استخدام وسائل النقل العام في دبي، مؤكداً أن الهيئة وفرت كتيبات وملصقات توعية للمستخدمين توضح الممارسات المرفوضة عند ارتياد الحافلات، كونها إحدى وسائل التنقّل الأكثر استقطاباً لمختلف الشرائح.

وأضاف: إن من أكثر المخالفات تكراراً هي دخول أو مغادرة المناطق الخاضعة للتعرفة من دون دفعها وذلك بواقع 577 مخالفة، وإن ما تبقى من إجمالي المخالفات توزّع على استخدام وسائل المواصلات العامة ومرافقها خلافاً للتعليمات المعتمدة في اللوحات الإرشادية، وعدم إبراز البطاقة الموحدة عند الطلب، ورمي فضلات الطعام أو ما من شأنه تلويث الحافلات ومرافقها، وارتياد مرافق يُمنع الدخول إليها رغم وجود إشارات تدل على ذلك، والجلوس في أماكن غير مخصصة للركاب، والأكل والشرب في الأماكن المحظور فيها هذا السلوك، ووضع الأقدام على مقاعد الجلوس وغيرها.

وأكد نبهان، أن هيئة الطرق والمواصلات لا تسعى لتحرير المخالفات ضد مستخدمي حافلاتها، فهم شركاؤها في دعم استخدام وسائل المواصلات العامة، وخاصة الحافلات، الأمر الذي يحقق استراتيجية الهيئة في التحفيز والتشجيع على خفض بصمة الكربون من خلال الحد من الاستعانة بالمركبات الخاصة، فضلاً عن تعزيز ثقافة النقل الجماعي، لكن عبر منظومة سلوكية تضمن الحفاظ على الوجه الحضاري لشبكة المواصلات العامة في دبي.