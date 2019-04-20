«الإمارات للملكية الفكرية» تكرّم «كهرباء دبي»

المصدر: دبي-البيان

ضمن فعاليات «مؤتمر المرأة الإماراتية... ريادة عالمية على نهج زايد» الذي نظمته جمعية الإمارات للملكية الفكرية تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، تم تكريم هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها الراعي الرئيس للدورة الثانية من المؤتمر الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع وزارة الداخلية والاتحاد النسائي العام.

رعاية

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تأتي رعاية هيئة كهرباء ومياه دبي لمؤتمر "المرأة الإماراتية... ريادة عالمية على نهج زايد" الذي نظمته جمعية الإمارات للملكية الفكرية في إطار دور الهيئة كمؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً واستراتيجيتها لتقديم الدعم للأنشطة والفعاليات التي تساهم في ترسيخ المكانة المتقدمة التي حققتها المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة ونهج تمكين المرأة في الدولة الذي رسخ دعائمه الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث كان داعماً قوياً للمرأة ومشجعاً لها على المشاركة في مختلف المجالات التنموية، واليوم تشارك المرأة الإماراتية بكل كفاءة واقتدار في جميع القطاعات في الدولة في ظل الدعم غير المحدود الذي توفره القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)».

مشاركة

شارك في المؤتمر عدد من الشخصيات القيادية في القطاعين الحكومي والخاص من داخل دولة الإمارات وخارجها، حيث تم تسليط الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية من منظور الملكية الفكرية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية انطلاقاً من رؤى المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ودعمه للمرأة الإماراتية وحرصه على توفير الفرص والأدوات لتمكينها من الوصول إلى المكانة العالمية المرموقة التي باتت تتبوأها، وتحقيقها إنجازات متميزة في شتى مجالات العمل الوطني. كما استعرض المؤتمر مساهمة المرأة الإماراتية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتجربتها الناجحة كشريك فاعل في تطوير سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.