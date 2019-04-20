«شرطة الظفرة» تشارك في المهرجان البحري 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، في مهرجان الظفرة البحري 2019، من خلال أجنحة أقامتها المديرية واشتملت على منصات الإدارات الشرطية المختلفة.

واطلع زوار المهرجان على «دورية رمال» واستمعوا إلى شرح حول المواصفات الفنية التي تتمتع بها وتمكنها من الوصول إلى الأماكن الوعرة في المناطق الرملية والصحراوية، وتقديم الدعم والإسناد للأجهزة الشرطية المعنية في كل المواقع الوعرة، وتعزز سرعة الاستجابة للمهام ونداءات الاستغاثة التي تصل لمراكز القيادة والتحكم، وتقدم الخدمات للسكان والسياح ورواد البر، ورحلات السفاري، والتخييم، والفعاليات الصحراوية، ومنها سحب السيارات العالقة في المناطق الرملية، وتزويد إطارات السيارات بالهواء وتقدم كل أشكال المساعدة لرواد البر.

ووزعت إدارة المرور والدوريات بمنطقة الظفرة، المطويات والبروشورات التوعوية على أفراد المجتمع، كما عرضت دورية الطفل المرورية في قرية الطفل، تعرف خلالها مجموعة من الأطفال وأسرهم على مهام الدورية وطبيعة العمل الشرطي الذي تؤديه، والتقنيات الذكية الحديثة المزودة بها ودورها في تعزيز ثقافة السلامة المرورية لدى النشء، واطلعوا على شكلها الخارجي بما يحتويه من ملصقات وعبارات توعية وصور جذابة.

واشتملت الفعاليات على مسابقات للأطفال تم خلالها توزيع الهدايا والورود عليهم لإسعادهم وإدخال الفرحة على قلوبهم.