«جمارك دبي» تنال جائزة بلاتينية بريادة المسؤولية المجتمعية

المصدر: دبي - وام

نالت جمارك دبي «الجائزة البلاتينية» بفئة الريادة في المسؤولية المؤسسية المجتمعية، وذلك خلال قمة وجوائز المسؤولية المؤسسية المجتمعية الـ 11 لعام 2019 التي أقيمت أخيراً في ماليزيا تحت شعار «عصر جديد في المسؤولية المجتمعية».

وتفوقت جمارك دبي على 100 من المرشحين للجائزة الكبرى بعد أن تقدمت لها 400 شركة إقليمية وعالمية تنافست للحصول على هذه الجائزة العالمية التي خضعت لتقييم من قبل هيئة تحكيم مستقلة ومحايدة. وأعرب أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي عن سعادته بهذا الفوز الذي حققته جمارك دبي التي بادرت بأن تكون في طليعة الدوائر الجمركية حين واكبت التطوير المتصاعد لقطاعات المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في المنطقة العربية والدولية، ونجحت في إحداث تغيير في منظور المؤسسات الإقليمية لمفهوم المسؤولية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التلاحم والقيم المجتمعية ليس على المستوى المحلي فقط بل الدولي أيضاً.

من جانبه قال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: إن الدائرة نفذت 175 مبادرة مجتمعية وتطوعية في العام 2018 و30 مبادرة خلال الربع الأول من عام 2019 تنسجم في مجملها مع الأهداف الرئيسية مع العمل المجتمعي، لافتاً إلى أن جمارك دبي أطلقت أكثر من 600 مبادرة مجتمعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة وحققت نسبة سعادة للمجتمع بلغت 90 %.

وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة جاء نظير إسهامات جمارك دبي المتميزة في مجال الريادة المؤسسية في المسؤولية المجتمعية وتأثيرها الإيجابي في جميع مناحي المجالات البيئية والصحية والتعليمية والتطوعية.